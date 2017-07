La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Dopo aver definito le cessioni, il Perugia sta cominciando a costruire la nuova squadra di Federico Giunti e il presidente Santopadre vuole regalarsi un grande colpo: l’obiettivo è Alino Diamanti. Ieri c’è stato un summit con gli agenti del trequartista in uscita dal Palermo e la trattativa è complicata, ma non impossibile: al momento Diamanti aspetta Samp e Swansea, ma non esclude il Perugia che, come alternativa, pensa a Fabbrini dello Spezia. Molto chiara invece la nuova trattativa per Gilardino che, chiusa la porta della Cremonese, adesso ha detto cosa vuole al Venezia. Oggi la squadra rientra dagli Usa e Inzaghi, dopo l’incontro con Tacopina, si vedrà con Perinetti per fare il punto sul centravanti (e il resto del mercato): Tacopina darà l’ok? Altrimenti si va su Zigoni, che dalla Spal è rientrato al Milan.



PUNTO PALERMO - In dirittura d’arrivo l’affare Pomini: l’ex portiere Sassuolo sarà il vice Posavec. Per il centrocampo si continuano a seguire Cinelli del Chievo (era a Novara, interessa anche al Parma) e Fossati del Verona. Per la difesa, se parte Goldaniga, torna caldo il nome di Antei (Sassuolo). Per il centrocampo probabile arrivo del 23enne regista Murawski del Piast Gliwice: oggi l’incontro decisivo. Pista straniera anche per l’attacco, visto che lunedì è il giorno di Armentero (Heracles Almelo), un bomber nel giro della nazionale svedese: operazione da 1,5 milioni e contratto da 400mila a stagione per 4 anni.



AFFARI FATTI - L’Empoli ha ottenuto dalla Roma in prestito l’esterno sinistro Seck e ha fatto il sorpasso sul Cesena per ottenere Emmanuello (Atalanta, era alla Pro Vercelli); intanto è in uscita Barba, la cui cessione al Las Palmas (prestito con obbligo di riscatto) è ormai ai dettagli. La Salernitana ha piazzato il colpo Orlando: l’attaccante è stato ceduto dal Vicenza alla Lazio e poi sarà girato in prestito, nel frattempo ha già raggiunto il ritiro; oggi è atteso l’ok dell’Atalanta per il prestito del portiere Radunovic (era all’Avellino), mentre sono lunghi i tempi per chiudere la trattativa con il Bari per Maniero. L’Ascoli ha deciso di tesserare Vitiello per la difesa: contratto biennale, era svincolato dal Palermo. Definito uno scambio: Starita lascia la Pro Vercelli e passa al Cesena in cambio di Crialese (era al Bassano); a Cesena inoltre è ufficiale l’atrrivo di Esposito (Vicenza), si lavora per Giacomelli.



TRATTATIVE - Rigione (Chievo) non è ancora andato al Brescia perché spinge per il ritorno a Cesena. L’Entella, in attesa di Morosini, cerca una mezzala di spessore e ha chiesto Sciaudone allo Spezia, mentre per l’attacco ora il favorito è Cisse (Benevento). Lo stesso Spezia, se non riesce ad arrivare ad Eguelfi (Inter, era a Vercelli) che piace anche al Cesena, potrebbe virare su Anocic (Roma). La Ternana ha raggiunto un’intesa triennale con Bocalon: adesso serve l’accordo con l’Alessandria. Il Pescara, malgrado il ricco organico, continua a cercare un esterno offensivo: nel mirino ci sono Roberto Insigne (Napoli, era a Latina) ed Embalo (Palermo).