Cesare Bovo ha parlato delle sue condizioni fisiche e del momento del Pescara: ''Sono due giorni che sto con la squadra, la caviglia finalmente va abbastanza bene. L'importante è trovare un po' di condizione per fare un buon finale. Pronto per giocare dall'inizio? Sono a disposizione, sicuramente non posso essere al top della condizione ma l'importante è che la caviglia stia bene. Poi decide il mister. Zeman per quanto mi riguarda è una bella sorpresa, siamo tutti molto contenti. Dispiace per il vecchio mister, a maggior ragione per me visto che mi ha voluto fortemente''.