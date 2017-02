L'attaccante del Pescara Alberto Cerri ha commentato a Sky Sport la netta vittoria sul Genoa: "Ci meritavamo questo successo, perché in allenamento diamo sempre il massimo. Ottimo l'impatto con Zeman, in due giorni non ha potuto fare tanto. Il cambio di allenatore ha dato qualcosa in più, ma Oddo va solo ringraziato. Cercheremo di fare il meglio sino alla fine del campionato".