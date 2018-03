Intervenuto in conferenza stampa nel commentare la pesante sconfitta odierna col Parma, ecco le parole di, neo allenatore del Pescara, riportate dal portale tuttopescaracalcio.com: "Squadra non contratta ma timorosa. Molto male nel primo tempo. Leggermente meglio nella ripresa, il secondo gol irregolare ci ha dato una mazzata a livello psicologico. Dobbiamo ritrovare la serenità. Mi prendo tutte le responsabilità. I ragazzi devono stare tranquilli. Non ha funzionato la testa. Abbiamo subito il primo gol su un’azione che avevamo preparato. Non eravamo tranquilli. Ripeto, il responsabile sono io. Il problema non è il modulo. Si rigioca praticamente subito. Può essere un vantaggio. Abbiamo cambiato poco. Primo tempo molto male. Dobbiamo essere leggeri mentalmente”.