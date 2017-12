Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, dà ancora fiducia a Zdenek Zeman presentandosi in conferenza stampa accanto al boemo: "Tutti i giorni sento e leggo parole su Zeman, sono qui per chiarire la posizione nei confronti dell'allenatore. Le responsabilità sono sempre di tutti, siamo tutti sotto esame. Dei giocatori cercati in estate, non sono arrivati solo Pessina e Vanheusden. Adesso a gennaio avremo l'opportunità anche di smaltire la rosa. Zeman non si tocca, l'allenatore non è assolutamente in discussione, sono venuto qui proprio per dire questo. Abbiamo un programma da rispettare, con una squadra molto giovane e che ha bisogno di tempo. C'è grande fiducia nella squadra e nel mister"