Il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno, ha parlato della partita persa per 2-0 contro la Juventus, a causa della doppietta di Higuain. Come riporta PescaraSport24: "Siamo partiti bene, nei primi venti minuti abbiamo giocato discretamente, ma siamo stati puniti al primo errore. L’importante è non aver mollato. La Juventus ha giocatori di grande qualità, volevamo fare lo scherzetto ma più di così non potevamo fare. Dybala? Mi dispiace, forse dovrà saltare la partita di Barcellona”.



Dybala ha infatti abbandonato il campo anzitempo a causa di un fallo commesso ai suoi danni dall'ex Milan Muntari, e le sue condizioni sono ancora da valutare in vista della Champions.