Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri in vista della prossima sfida Serie A Empoli-Pescara in programma sabato con inizio ore 15.

Allenamento tattico per il gruppo e lavoro differenziato con terapie per Guglielmo Stendardo e Davide Vitturini. Sempre percorso riabilitativo personalizzato per Alberto Gilardino e Simone Pepe. Da registrare l’uscita dal campo in forma precauzionale di Jean Christophe Bahebeck a seguito di un colpo al polpaccio ricevuto durante la partitella finale.

Venerdì prevista seduta di allenamento al mattino, conferenza stampa del tecnico Zdenek Zeman, presso il Delfino Cafè con inizio indicativo ore 11:00, e partenza per Empoli.