Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, fa il punto sul mercato del club abruzzese ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Stendardo, ex Lazio, è un’operazione che abbiamo già concluso. Appena si aprirà il mercato sarà ufficialmente nostro. Ledesma è un’idea. Al rientro di Oddo faremo una riunione per valutarne la fattibilità. Djordjevic non credo si possa fare. Da quello che mi risulta ha anche offerte importanti dall’estero ed è difficile portarlo al Pescara. Aquilani? Nessun problema con lui. Abituato a grandi squadre evidentemente non è riuscito a utilizzare la sciabola invece del fioretto. Paloschi? L’Atalanta non lo darà via. Sta partendo Pinilla e i bergamaschi non possono fare un campionato con Petagna. Nel caso di scontro con la Lazio, parola grossa questa, io potrei puntare sul farlo giocare titolare per 6 mesi anche se poi i giocatori fanno valutazioni tutte loro. Profilo comunque molto interessante, ha dimostrato nella categoria di saper fare gol".