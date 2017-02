L'attaccante dell'Atalanta, Andrea Petagna ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Il mio centravanti ideale è Ibrahimovic, il più completo al mondo. Alla Sampdoria si aspettavano un altro giocatore, ma io non ero pronto e maturo. Ringrazierò per sempre l'Ascoli".



"Non credo che il Milan mi rimpianga perché davanti ha Bacca e Lapadula, in futuro chissà... Intanto spero di arrivare davanti ai rossoneri in classifica. Se ci qualifichiamo per l'Europa, io e il Papu Gomez ci tingiamo i capelli biondi. Se fossi rimasto al Milan, non sarei migliorato. Non so se tornerò mai in un grande club, adesso sono felice di essere in un club fantastico come l'Atalanta. Se farò bene qui, il resto sarà una conseguenza.



"Ventura ci dice di assimilare i suoi concetti del 4-2-4 perché un domani potrebbe chiamarci in Nazionale. Per adesso penso a far bene l'Europeo Under 21".