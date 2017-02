Buonanotte Un post condiviso da ANDREA PETAGNA (@andreapetagna) in data: 25 Feb 2017 alle ore 16:27 PST

Una spesa fatta di notte, appena tornato dalla vittoriosa trasferta di Napoli, e puntualmente postata su Instagram. E poi, di prima mattina, perarriva il momento di una lunga chiacchierata ai microfoni di Premium: "L’accoglienza dei tifosi dopo la vittoria sul Napoli? E’ stata incredibile, il mister prima della partita ci aveva messo in guardia sul vincere a Napoli perché dopo i tifosi ci avrebbero chiesto la Champions. I nostri tifosi sono straordinari, anche dopo Bologna erano venuti in tantissimi. Vogliamo proseguire questo sogno, noi ci crediamo e a rivedere le immagini ho ancora i brividi. Il mio rapporto con Gasperini? Lui mi ha dato grandissima fiducia, addirittura io in estate pensavo di fare solo il ritiro e poi andare via in prestito. Invece mi ha detto che avevo caratteristiche uniche, mi ha dato forza, dicendomi che se avessi seguito i suoi consigli sarei potuto diventare un giocatore importante. Ci alleniamo tantissimo, corriamo molto, io da attaccante faccio in media 11 chilometri a gara. Il lavoro del mister e dello staff è straordinario. Il segreto di questo gruppo? I ragazzi sono fantastici, siamo un bel mix tra giovani e più esperti e poi il nostro segreto è il ping pong. Il Papu prima della gara col Napoli all’andata ha portato un tavolo da ping pong a Zingonia e prima di ogni allenamento giochiamo 1 ora e mezza a ping pong e anche lì Gomez è il più bravo. E’ un modo per fare gruppo e per stemperare la tensione. Chi mi ha stupito di più dei miei compagni? Nessuno, i giovani li conoscevo tutti, molti li avevo sfidati nelle giovanili e mi aspettavo fossero così forti., se dovessimo puntare alla Champions mal che vada cadremmo in Europa League. Il nostro obiettivo è l’Europa League, poi la Champions sarebbe un sogno incredibile. Adesso abbiamo due scontri diretti importantissimi e vedremo dove saremo.ma se dovessi restare a quota 5 e dovessimo andare in Europa andrebbe benissimo comunque. Se ho mai litigato conE’ impossibile litigarci, sorride sempre e è una persona troppa buona. E’ un esempio per tutti, è un ragazzo semplice e divertente oltre a essere un papà fantastico. Tiene moltissimo alla famiglia. E’ straordinario sia in campo che fuori. Il nostro feeling è nato in campo, mi trovavo bene con lui e poi è proseguito anche fuori. Magari potrebbe farmi un assist, non me ne ha ancora fatto uno…Ho temuto che ci lasciasse a gennaio? No, nonostante tutte le notizie sapevo che sarebbe rimasto. La società è stata forte a tenere tutti i grandi giocatori. L’anno prossimo vedremo. L’esperienza ad Ascoli? Ho un bel ricordo, è stata una bella salvezza, difficile ma bella. Vicenza? Gruppo fantastico, abbiamo sfiorato la Serie A che è sfumata all’ultimo. Latina? A Latina ho giocato poco, è andata un po’ così ma mi servita per crescere. Sampdoria? E’ stata una palestra per crescere, ho incontrato Mihajlovic che è un grandissimo allenatore anche se ho giocato poco.. Non volevo andare a scuola, nevicava, ero arrabbiato e sono andato a citofonare alla sede dell’Inter ma mi hanno detto che era la sede per la prima squadra.Ho fatto degli stage ma prima devo pensare all’Under 21 e all’Europeo questa estate. Credo che se dovessi fare bene con l’Atalanta e l’under 21 poi la Nazionale sarebbe una conseguenza. Meglio Higuain o Dzeko? Sono due fenomeni ma se devo scegliere dico Higuain perché gioca un po’ di più per la squadra. Chi temo di più tra Inter, Lazio e Milan per l’Europa League? Il Milan è indietro di un po’ di punti e bisognerà vedere gli scontri diretti. Quelle che temo di più però sono Lazio e Inter. Se mi aspettavo Gagliardini protagonista all’Inter? In ritiro ho visto subito che aveva una grandissima personalità e una forte mentalità. Lui non soffre la pressione, è arrivato a San Siro e ha fatto vedere le sue qualità senza problemi. Io in una grande squadra? Sicuramente devo completare la mia crescita, e un altro anno con questo staff tecnico mi farebbe solo bene.dove posso giocare e migliorare. Un giudizio su Donnarumma? E’ straordinario, avere quella sicurezza a quell’età è incredibile. Penso che possa fare la storia del Milan, il mio consiglio è di restare il più a lungo possibile in rossonero. Cos’ha la Juve in più di Roma e Lazio? I giocatori, lo Stadium che ti incute un po’ di timore e vedere quei tre difensori, Chiellini, Bonucci e Barzagli è impressionante. Una promessa in caso di Europa? Io e il Papu ci facciamo biondi, per la Champions non ci abbiamo ancora pensato".