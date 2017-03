Lo scouting dell'Inter non si ferma un attimo. Anche perché con la solidità economica ritrovata grazie a Suning, l'idea di investire in modo pesante si fa spazio verso la prossima estate quando ci si potrà permettere anche di programmare qualche colpo per il futuro. In quest'ottica, i lavori in corso sull'attacco sono intensi e continui: Andrea Petagna è accostato spesso all'Inter vista la sua ottima stagione con l'Atalanta, il ragazzo ha lasciato alle spalle il passato rossonero: "Il Milan mi ha dato tanto, ma non rifiuterei l'Inter". Ma non è l'unico della lista, anzi.



MURO ATALANTA - Al momento, Petagna è seguito con interesse dall'Inter e non solo. Tante squadre lo monitorano, c'è però da fare i conti con una valutazione economica alta (non meno di 25/30 milioni) e soprattutto con la fortissima volontà dell'Atalanta di trattenere Petagna per un'altra stagione. La famiglia Percassi è convinta, Andrea può solo far meglio nella prossima annata e segnare più gol per aumentare il proprio valore; così da lasciare Bergamo al massimo della sua maturazione, rinforzato, percorso ideale per un '95. Due fattori che raffreddano l'opzione Inter.



SALE SCHICK - In Corso Vittorio Emanuele, la concentrazione per l'attacco del futuro è su Patrik Schick: la punta della Samp, visti i rapporti, si può bloccare subito e lasciare a Genova per un anno, strada possibile per accontentare Ferrero. Ma servono 25 milioni, una trattativa da far decollare e soprattutto tempestività. L'Inter si muove, Schick più di Petagna, la corsa all'attaccante dei prossimi anni resta aperta.