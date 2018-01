Prime parole da giocatore del Liverpool per Virgil Van Dijk, ceduto dal Southampton per la cifra record di 85 milioni di euro. "So che sono stati spesi tanti soldi per me - ha dichiarato il difensore olandese - ma non è colpa mia né di altri, è la legge del mercato. L'unica cosa che posso garantire è lavorare sodo per arrivare a vincere trofei, l'obiettivo di ogni giocatore che arriva qui".



EFFETTO KLOPP - "E' un allenatore che aiuta i giocatori a migliorarsi - ha concluso Van Dijk - sapere di poter lavorare con lui è stato importante per la mia scelta. Ho scelto la maglia numero quattro e so che a Liverpool ha un peso significativo, essendo stato il numero di Sami Hyypia".