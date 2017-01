Mauricio Pinilla è stato presentato oggi dal Genoa in conferenza stampa. Queste le parole del cileno: “Sono stra felice di essere al Genoa per riprendere nel miglior modo possibile la strada che avevo lasciato. Ho deciso di sposare questo progetto perché ho sentito che mi mancava da fare ancora qualcosa qui al Genoa. È una bella sfida, voglio riprendere la strada che ho lasciato. Spero di segnare tanto per aiutare la squadra. La mia trattativa è stata veloce. Volevo restare in Italia e continuare con un grande club. Non ho avuto dubbi. È bello trovare un bel gruppo, con incredibili margini di miglioramento. Ho visto tanti giocatori con la fame di crescere. Simeone è un ottimo giocatore ed è riuscito a inserirsi velocemente nelle dinamiche del calcio italiano”.