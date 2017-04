Stefano Pioli sembra ormai l'allenatore in pole position per la panchina della Fiorentina dalla prossima stagione. Prima però Pioli tornerà a Firenze da avversario, sabato sera, sulla panchina dell'Inter e poco fa ha parlato in conferenza stampa: 'Firenze è stato il posto in cui ho giocato di più con soddisfazioni e delusioni. Quella contro la Fiorentina è una partita difficile e un crocevia importante per noi. Non dimentichiamoci che a Firenze hanno perso Juventus e Roma, pareggiato Napoli, Atalanta e Milan'. A Pioli è stata anche la domanda sul suo futuro e l'ipotesi Fiorentina ma il tecnico dell'Inter ha preferito non rispondere e cambiare discorso.