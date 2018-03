Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport in vista della sfida fra Juventus e Milan: "La maglia del Milan per me è stata qualcosa di speciale, di prestigioso, perché fu la mia prima esperienza da calciatore vero ad alti livelli. Sono rimasto per 10 anni in rossonero e ho avuto la fortuna di vincere praticamente tutto. Resterò sempre grato a questa maglia. La Juventus? Per me è stata una rivincita, dopo un periodo delicato sono arrivato in una società seria e con una grande fame di vittorie. Dopo 10 anni al Milan avevo voglia di nuovi stimoli".