Andrea Pirlo dice la sua su Napoli-Juventus. Il centrocampista italiano del New York FC ha dichiarato a Sky Sport: "Sarà una bella partita, delicata. Ci sarà tensione perché è una sfida importante e per il ritorno di Higuain al San Paolo. Il Napoli gioca molto bene, già l'anno scorso Sarri ha portato il suo modo di giocare in una grande squadra, vederli giocare è veramente un piacere. Però la Juve è la squadra più forte, l'ha dimostrato in questo campionato e anche negli anni precedenti, secondo me sarà la migliore ancora per qualche anno".