Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni di Sky Sport da New York, ha parlato del big match tra Napoli e Juventus di domani sera: "Sarà una bella partita, ci sarà sicuramente tensione perchè è un match importante. Poi ci sarà il ritorno di Higuain a Napoli, sarà delicata, però speriamo sia comunque una bella partita. Sono sfide che ti fanno venire voglia di giocare, però adesso sono qua e mi diverto in MLS. Il Napoli? E' una squadra che gioca molto bene, già l'anno scorso Sarri ha portato il suo modo di giocare in una grande squadra. Vederli giocare è davvero un piacere, ma la Juve è la squadra più forte. Lo ha dimostrato anche in questo campionato, come l'anno scorso, e per ancora qualche anno resterà la più forte".