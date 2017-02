Gennaro Gattuso è soddisfatto per il pareggio contro il Carpi, così l'allenatore del Pisa a Sky Sport: "Non è stata una bellissima partita, è stata una gara tattica. Potevamo fare gol ma nessuna delle due squadre voleva perdere, si fatica molto contro una squadra come il Carpi. Sono contento per come abbiamo interpretato la partita. Manaj? Bisogna aspettarlo, sta facendo bene e lavora tanto per la squadra. Essere la miglior difesa è un motivo d'orgoglio, l'importante è muovere la classifica. Chi gioca contro di noi per batterci deve fare molta fatica".