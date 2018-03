"La Juventus? Vince partite che non merita, non meritava di vincere con la Lazio e non lo meritava contro il Tottenham. Ma restano i grandi favoriti per i giocatori che riescono a decidere le partite. Per lo scudetto è ancora da decidere, questo Napoli può andare a vincere a Torino". Così provoca Maurizio Pistocchi, giornalista, a Radio Marte.