Il retroscena lo ha rivelato Andrea Barzagli: "Pogba ci ha fatto una videochiamata: ci siamo salutati, era contento dei nostri risultati e ha detto che gli sarebbe piaciuto esserci. Pogba tifa per noi: chi passa da questo gruppo, poi resta in contatto. La nostra forza è stata il gruppo, dentro e fuori il campo. Non è tanto per dire, è così: siamo i primi a stare bene insieme". In poche parole, il difensore della Juventus ha tratteggiato uno dei segreti dei successi bianconeri negli ultimi cinque anni: la forza del gruppo. Persino Arrigo Sacchi, mai tenero nei giudizi nei confronti dei bianconeri, ha ammesso: "La rosa della Juventus è formata da grandi professionisti".



E chissà che davvero Pogba non si sia pentito di aver lasciato la Juventus. Il richiamo della Premier League, la maglia del Manchester United, la marea di denaro con la quale è stato sommerso: tutti motivi validissimi per un professionista, ci mancherebbe. Ma una famiglia come quella bianconera, unita ma con regole ferree (ricordate l'esclusione di Bonucci con il Porto?) in questo momento è davvero difficile da ritrovare in altri contesti.