Guido Angelozzi, ds del Sassuolo, ha parlato di Matteo Politano e della possibilità di cederlo a gennaio al Corriere dello Sport:

"La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno".

Politano compreso. E non è una questione di offerte?

"Assolutamente no. Lasciamo stare ogni tipo di considerazione: la storia è che il Sassuolo non cede. Punto"