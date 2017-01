La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Nel girone A l’Alessandria stringe per Nava (Catania). Barba (Piacenza) torna alla Pro Piacenza. I cugini del Piacenza rispondono con Romero (Feralpi Salò). Siena e Juve Stabia lavorano allo scambio Marotta-Sandomenico. Rossini (Ancona) nel mirino della Lucchese. Caponi (Pisa) torna al Pontedera. Il Tuttocuoio ci prova per Starita (Fidelis Andria). Da Silva (Perugia) firma per la Lupa Roma. Pollace (Lazio, era al Gubbio) al Racing Club.



Nel girone B ufficiali i colpi Munari (Cagliari) per il Parma, che incassa il no della Pro Vercelli per Mammarella, e Caccavallo (Salernitana) per il Venezia. La Feralpi Salò vuole Criaco (Cosenza). Avogadri (Pisa) verso la Reggiana. Il Forlì prende Carini (Mantova). Ovalle (Fidelis Andria) va alla Sambenedettese. Il Teramo ufficializza Imparato (Perugia) e tratta Mancino (Fidelis Andria). Otin (Entella, era alla Reggiana) e Stefanelli (Entella) al Gubbio.



Nel girone C scatenato il Matera che piazza tre acquisti: Didiba (Perugia), Figliomeni (Trapani) e Lanini (Juve, era al Westerlo). La Casertana chiude per Diallo (Avellino). Croce (Teramo) va alla Fidelis Andria. Il Catania tenta il colpo Lodi (Udinese).