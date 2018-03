Ora le spiegazioni: nubi su Torino e sul Filadelfia, dove oggi è previsto un importante confronto tra Walter Mazzarri e Andrea Belotti. Il motivo? Le dichiarazioni in Nazionale del Gallo, sulla titolarità garantita in granata e che invece non sarebbe certa nei 'grandi club', il che lo spingerebbe a riflessioni in caso di offerte. Parole che hanno mandato su tutte le furie i tifosi, che ci hanno intravisto scarsa considerazione per il Toro da parte del proprio capitano, ma anche il tecnico che, secondo Tuttosport, ora vuole vederci chiaro: Mazzarri ha ribadito più volte di 'non guardare in faccia nessuno', per questo oggi affronterà Belotti per capire se pensa davvero quello che ha detto e decidere come procedere.



CRISI - Difficile che il Gallo rischi effettivamente da qui a fine stagione quel posto fisso citato in Nazionale, il tecnico però chiederà al suo capitano di tornare a segnare: servono i gol di Belotti per uscire dalla crisi in cui si trova il Torino, reduce da quattro sconfitte consecutive e già drammaticamente lontano dalla zona Europa. In ballo c'è il futuro del centravanti, ma anche dell'allenatore perché, nonostante la conferma di Cairo e i due anni di contratto residui, la permanenza in granata non è scontata: necessario invertire la tendenza e dimostrare di essere ancora una squadra, di essere ancora il capitano giusto per il gruppo e il tecnico adatto per guidare lo spogliatoio. Mazzarri-Belotti, un confronto importante per il futuro al Torino: con il Milan sullo sfondo, secondo gli ultimi rumors pronto a tornare in corsa per il Gallo qualora si aprissero spiragli per un addio ai granata.