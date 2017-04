Dopo alcune stagioni importanti e sfortunate, la scorsa estate si è consumata la separazione tra la Fiorentina e Daniele Pradè. Al dirigente non è stato rinnovato il contratto da Direttore Sportivo e, dopo qualche mese da 'disoccupato', è poi finito alla Sampdoria. Pradè, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha sostanzialmente buoni ricordi di tutte le persone con le quali ha collaborato...tranne una: "La famiglia Della Valle con me è sempre stata correttissima - ha detto Pradè - e mi ha voluto bene. Ho lavorato bene con Mencucci e Macia che mi hanno portato in viola e poi con Rogg e Angeloni. A livello societario e aziendale, la Fiorentina è un esempio, una macchina quasi perfetta. L’unico problema è stato il “demotivatore o l’omo nero” come veniva chiamato in società… e penso pure adesso".



A chi si riferisca Pradè non è dato saperlo con certezza anche se l'unico dell'organigramma viola che non viene nominato è il presidente esecutivo Cognigni.