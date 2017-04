L'ex difensore della Juventus, ora allenatore del Galatasaray, Igor Tudor, è in pressing per convincere Nikola Kalinic a vestire la maglia giallorossa la prossima stagione. Le lusinghe pubbliche da parte del croato non mancano: "Kalinic? Qui sarebbe un re". E' questo il pensiero di Tudor che viene riportato da diversi media turchi.



Convincere Kalinic per lui sarà una vera e propria impresa anche perché il centravanti della Fiorentina ha già saputo dire di no a squadre che militano in campionati ritenuti da lui poco competitivi. Ne sa qualcosa ad esempio il Tianjin Quanjian in Cina.