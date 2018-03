Per la Juventus è tutto meno che una novità. Dennis Praet è un osservato speciale bianconero ormai da anni, da quando emergeva come giovane talento dell'Anderlecht fino all'arrivo in Serie A con quella Sampdoria che oggi lo sta valorizzando, complice la gestione Giampaolo. Sì, il centrocampista belga ha voglia di grande salto e nella prossima estate può essere un'altra plusvalenza blucerchiata con Torreira e non solo. Non a caso a gennaio si è parlato spesso di un'opportunità Juve per Praet, ma la situazione va legata a doppio filo con la sua clausola rescissoria.



LA SCELTA - Il centrocampista infatti può liberarsi dalla Samp per poco più di 25 milioni di euro (circa 26 complessivi) soltanto entro il 30 giugno. Altrimenti sarà il presidente Ferrero a fare il prezzo, sicuramente superiore rispetto alla clausola attuale. La Juventus ad ora ha altri piani a centrocampo, da Emre Can a Cristante passando per Pellegrini; mentre per ragioni di tempistiche e di caratteristiche, Praet non è una priorità in questo momento. Marotta e Paratici infatti non pagherebbero la clausola ma eventualmente avrebbero pensato di trattare sul prezzo ragionando anche su possibili contropartite, la Samp però non ha intenzione di fare sconti. E così l'operazione non è decollata, almeno fin qui. La clausola non è la strada giusta, altri club sono all'attacco: la Juve è più lontana da Praet.