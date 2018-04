Il centrocampista classe '94 della Sampdoria Dennis Praet ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del match con la Juventus, toccando anche l'argomento mercato: "Ho bene in mente la sfida dello scorso anno a Torino, la mia prima allo Stadium: rimasi impressionato, oltre che dalla bellezza dell’impianto, anche dallo show con le luci e la musica: non avevo mai visto prima una cosa simile in uno stadio di calcio. Juve interessata a me? L’ho letto. L’interessamento di squadre forti fa piacere, significa che sto giocando bene, ma io adesso penso solo alla Sampdoria. Ora non ho in programma di lasciare Genova".