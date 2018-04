24 anni da compiere a maggio, 28 partite in stagione e soprattutto un ruolo da protagonista in Serie A, con la maglia della Sampdoria: Dennis Praet, dopo un'annata in sordina utile per ambientarsi in Italia, ha conquistato le prime pagine dei giornali durante il campionato 2017/2018. Il centrocampista belga è uno degli insostituibili di Marco Giampaolo, che lo ha spesso definito un 'top player', ormai pronto il salto nei club di primissima fascia. A gennaio il calciatore classe 1994 era entrato nel mirino della Juve, che lo aveva sondato a più riprese alla pari del Napoli e del Milan. Ma ora starebbero seguendo con attenzione l'ex Anderlecht altre due società, ossia l'Inter e la Roma.



I giallorossi sarebbero entrati prepotentemente nella corsa al numero 18 blucerchiato, arrivato nell'estate 2016 a Genova. Ad ingolosire Monchi - oltre all'Inter che lo segue da tempo - sarebbe in particolare la clausola da 26 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore. La Samp però non resta a guardare. Secondo gianlucadimarzio.com Ferrero vorrebbe blindare il giocatore offrendogli un rinnovo contrattuale e nel contempo alzando la sua clausola rescissoria, così da dettare in libertà le condizioni economiche di un'eventuale cessione. Nel frattempo, la dirigenza blucerchiata lavora anche sulle alternative. Il Doria infatti sta provando a chiudere per Lovro Majer, promettente centrocampista croato classe 1998.