Cesare Prandelli, dopo le dimissioni dal Valencia, è tornato a parlare e lo ha fatto a Sky Sport: ‘Faccio gli auguri a Giancarlo Antognoni per il suo ritorno nella Fiorentina. Se è rientrato vuol dire che anche nella Fiorentina c'è spazio per gli ex e per me Firenze è casa e la Fiorentina un amore che mai ho abbandonato. Anzi dico che proprio la Fiorentina è la mia squadra del cuore’.