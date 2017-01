La terraces erano state destituite nel 1989, dopo la tragedia dell'Hillsborough Stadium di Sheffield in cui morirono 96 tifosi del Liverpool, ora torneranno con un nuovo nome: safe standings (foto stadio Celtic). La Football Association ha accolto la proposta dei tifosi e ha aperto dunque alla possibilità di vedere il tifo delle curve in piedi, e non comodamente seduto sui seggiolini, introducendo appositi settori che permettano di vivere la partita con maggiore partecipazione. Naturalmente la formula prevede una soluzione più sicura rispetto al passato, da qui il nome 'safe standings'. Un punto di svolta chiave, come sottolineato dal direttore esecutivo della FA, Martin Glenn: "Credo sia un argomento del quale discutere nel prossimo meeting. Dobbiamo aprire gli occhi e avere una visione più completa della situazione".



La FA si mette dalla parte dei tifosi e, al loro fianco, aspetta la decisione del governo britannico, che nelle prossime ore dovrà dare il suo assenso o il suo dissenso. L'apertura che i tifosi si augurano metterebbe fine ai momenti di apatia, migliorando ancora il clima e l'atmosfera all'interno dello stadio.