La Premier League non si ferma mai. Anche nell'ultimo giorno dell'anno, il campionato inglese regala due sfide interessanti, che vanno a completare la 21esima giornata. Si parte alle 13, con il Manchester City dei record che fa visita al Crystal Palace e, in caso di vittoria, si porterebbe a + 16 sul Chelsea, che ieri ha superato lo United al secondo posto in classifica.



Alle 17.30 tocca invece a West Bromwich e Arsenal: i padroni di casa devono vincere per allontanarsi immediatamente dall'ultimo posto in classifica, dopo che ieri lo Swansea ha vinto e li ha superati, mentre i Gunners, reduci dal 3-2 sul Palace, in caso di tre punti arriverebbero a una sola lunghezza da quarto posto. Domani, poi, capodanno col botto per la 22esima giornata: subito in campo Liverpool e Manchester United.