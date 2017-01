E' un'altra domenica emozionante in Premier League. In programma tre partite importanti per la corsa al titolo, all'Europa e alla salvezza. Alle 13 il Leicester, privo di Mahrez e Slimani impegnati in Coppa d'Africa, fa visita al Southampton per allungare sulla zona calda della classifica. Alle 15.15 tocca all'Arsenal ospitare il Burnley, in una sfida sulla carta scontata ma che può nascondere delle insidie. Si chiude alle 17.30 con una quasi testa-coda tra Chelsea e Hull City, con i Blues che vogliono continuare a correre verso la conquista del titolo, con le Tigers a caccia di punti salvezza.