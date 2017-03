Dopo la vittoria del Chelsea, che si è portato a +13 dal Tottenham, oggi scendono in campo le altre big di Premier League. Alle 13 il Manchester United è chiamato alla trasferta di Middlesbrough: reduci dalla qualificazione ai quarti di Europa League, gli uomini di Mourinho vogliono approfittare del passo falso dell'Arsenal, sconfitto 3-1 dal WBA, per portarsi al quinto posto e superare i Gunners.



Alle 15.15, poi, tocca al Tottenham secondo in classifica. Senza Kane, gli Spurs dovranno avere la meglio sul Southampton di Gabbiadini, che in Premier ha ritrovato la Nazionale, per difendere la seconda piazza in classifica.



Infine, alle 17.30, il big match di giornata, quello tra Manchester City e Liverpool. I Citizens proveranno a dimenticare la cocente eliminazione in Champions League, mentre i Reds vogliono centrare la terza vittoria consecutiva per superare così proprio gli uomini di Guardiola in classifica e portarsi almeno al terzo posto, che vorrebbe dire qualificazione diretta in Champions.