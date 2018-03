Dopo le gare di ieri, prosegue oggi la 29esima giornata di Premier League. Due le partite in programma: oltre al big match delle 17 tra Manchester City e Chelsea, alle 14.30 tocca all'Arsenal, prossimo avversario del Milan in Europa League. I Gunners sono ospiti del Brighton e devono cercare di riscattare i due 0-3 consecutivi contro i Citizens, in Coppa di Lega e campionato, ma la missione fallisce: 2-1 per i padroni di casa, trascinati dalle reti di Dunk e Murray nella prima mezz'ora; l'Arsenal recrimina per un palo di Koscielny e accorcia con Aubameyang, ma non basta per evitare la quarta sconfitta negli ultimi quattro impegni ufficiali.