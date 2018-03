Dopo le partite di ieri, che hanno visto la vittoria del Manchester United sul Liverpool e il ritorno al successo del Chelsea di Antonio Conte, prosegue oggi la 30esima giornata di Premier League. Due le partite in programma: alle 14.30 l'Arsenal, avversario del Milan in Europa League, ritrova la vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive. Contro il Watford finisce 3-0: apre le marcature l'ex Sampdoria Mustafi, raddoppia Aubameyang e chiude i giochi Mkhitaryan.



Alle 17, invece, tocca al Tottenham, eliminato mercoledì scorso dalla Juventus in Champions League, che prova a dimenticare la delusione europea - e le polemiche dopo le dichiarazioni di Pochettino - facendo visita al Bournemouth. Domani sera chiude la giornata la sfida tra la Stoke City penultimo e il Manchester City dominatore della stagione.