Comincia oggi la settima giornata della Premier League. Si parte alle 13.30, col Tottenham che dopo la vittoria in Champions sull'Apoel fa visita all'Huddersfield, che non trova i tre punti da quattro turni. Cinque le gare in programma alle 16: il Manchester United cerca il momentaneo allungo sui cugini del City ospitando il Crystal Palace, ancora ultimissimo e a zero punti in classifica. Il Watford fa visita al West Bromwich, lo Swansea invece è impegnato sul campo del West Ham. Lo Stoke City ospita il Southampton di Manolo Gabbiadini, mentre il Leicester affronterà in uno scontro diretto per la salvezza il Bournemouth. Alle 18.30, poi, il big match di giornata tra il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester City di Pep Guardiola.