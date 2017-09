West Ham-Tottenham (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la sesta giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa presentano nella formazione titolare tre 'vecchie' conoscenze del calcio italiano: Hart in porta, Ogbonna in difesa e Arnautovic in attacco. Quest'ultimo in coppia col Chicharito Hernandez. Dall'altra parte Pochettino lancia i due nuovi difensori Aurier e Sanchez, affidandosi alla fantasia di Eriksen e Dele Alli dietro al bomber Kane.



A seguire ci sono sei match alle 16: i campioni in carica del Chelsea di Conte sono impegnati sul campo dello Stoke. Trasferta anche per il Manchester United di Mourinho a Southampton, mentre il Manchester City di Guardiola in casa ha il testa-coda col Crystal Palace di Hodgson. Turno interno anche per l'Everton contro il Bournemouth, mentre il Watford fa visita allo Swansea. Senza dimenticare la sfida tra neopromosse Burnley-Huddersfield.

Poi alle ore 18.30 il Liverpool di Klopp cerca la rivincita a Leicester dopo l'eliminazione in settimana dalla coppa di lega inglese.

Domenica c'è Brighton-Newcastle, lunedì sera si chiude con il posticipo tra Arsenal e WBA.