Dopo l'anticipo tra Manchester United e Tottenham, oggi si disputano altre sei gare valevoli per la decima giornata di campionato nella Premier League inglese. Alle ore 16 il Manchester City di Guardiola, primo in classifica, è impegnato sul campo del West Bromwich Albion. Arsenal e Liverpool giocano in casa rispettivamente contro Swansea e Huddersfield. Turno interno anche per il Watford con lo Stoke, mentre il West Ham fa visita al Crystal Palace di Hodgson, ultimo in classifica.



Poi alle ore 18.30 i campioni in carica del Chelsea di Conte scendono in campo a Bournemouth.

Domenica c'è una sfida tra due squadre che hanno cambiato allenatore: Leicester ed Everton, lunedì sera si chiude col posticipo tra Burnley e Newcastle.