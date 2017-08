Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Firenzeviola.it del trasferimento di Laurini alla corte di Pioli: ''La trattativa si è chiusa in pochissimo tempo e il giocatore è molto felice. Quello dei viola è stato un autentico blitz, visto che su di lui c'era da tempo la Sampdoria. Se non avessimo chiuso oggi con la Fiorentina, magari lo avremmo fatto domani coi blucerchiati. Mi auguro che a Firenze faccia bene così come ha fatto a Empoli. Nella squadra di Pioli ci può stare sicuramente. Ripeto, Laurini è un pallino di un tecnico come Giampaolo, che avrebbe fatto carte false per averlo. Sono contento per lui", le parole del patron dell'Empoli''.