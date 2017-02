Benedetto Mancini, presidente del Latina, ha parlato della situazione del club dopo l'udienza di questa mattina riguardo il fallimento della società: ''Quanto pattuito è la miglior soluzione che potessimo prendere per tutelare il Latina Calcio. Tutto ciò che è stato fatto stamattina in udienza è stato fatto con l'unico intento di superare le difficoltà e tutelare il Latina nella sua attività e interezza societaria e soprattutto di progettualità. Di fronte non avevamo un'azienda, ma la Procura. Dall'istanza di fallimento presentata dai due pm si ravvisavano delle irregolarità che non permettevano una trattativa. La difesa è stata, fino alla fine, di cercare di provare a dimostrare che c'era una possibilità di andare avanti con un piano finanziario. L'istanza verteva su problematiche e operazioni fatti negli anni precedenti che non erano del tutto regolari, da qui l'ammanco nelle casse era fatto con artifici che dovranno dimostrare. Il Latina e il suo nuovo amministratore erano totalmente estranei a fatti avvenuti negli anni precedenti, ci siamo auto costituiti e siamo andati in udienza oggi chiedendo il fallimento e nello stesso momento l'esercizio provvisorio per tutelare il titolo sportivo, depositando in tribunale una richiesta irrevocabile di acquisto per far sì che l'attività sportiva della società continui senza problemi, come prevede l'articolo 52 delle NOIF come successo già per Bari, Pescara e altre società. Adesso dovremo presentare entro il 27 febbraio i conti e il costo dell'esercizio provvisorio, che supporta il giudice fallimentare nella decisione alla Camera di Consiglio che verrà presa più in là. Quello che fa piacere, nelle difficoltà che c'erano nel far coincidere le due cose, è che siamo riusciti a tutelare quello che a noi stava maggiormente a cuore. Gli stipendi? Non possono essere pagati oggi, perché l'impegno deve essere preso da un'altra società. Il Latina non aveva in questo momento immissione di liquidi, gli ultimi erano i crediti della Lega. Li abbiamo messi da parte, ma per questa situazione eravamo fermi e non ci sono stati mandati. L'esercizio provvisorio serve a questo, li troverà nel momento in cui subentrerà il curatore. Saranno pagati tra 3-4 giorni. Penalizzazione? Stiamo lavorando, ho parlato con dei legali. C'è una difficoltà oggettiva che è l'istanza di fallimento, non potevamo pagare. Quanti punti? Nell'ordine dei 2 punti, conto di difendermi perché sono cose così straordinarie...Se l'udienza fosse stata fatta due giorni prima, non ci sarebbero stati problemi. L'esercizio provvisorio non è una cosa scontata, devi chiederlo e il Tribunale deve accettarlo. Se c'è l'ok della Procura, è l'istante che lo accetta e il Tribunale non dovrebbe avere difficoltà. L'ostacolo era quello, presentarsi in maniera ordinata e con un progetto vero. Il giudice ci ha chiesto soltanto di fare una relazione tecnica, per dare alla curatela i numeri di quello che darà. Lasciamo in pancia 2 milioni tra crediti, mutualità e campagna trasferimenti''.