Grande amarezza per Daniele Sebastiani dopo il ko interno del suo Pescara contro il Brescia: “L’approccio alla gara è stato positivo ma dopo il gol ci siamo disuniti. Le partite vanno giocate fino all’ultimo minuto e non sopporto questo atteggiamento. Sono arrabbiato con tutta la squadra. Nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni ma poi siamo completamente spariti”.

Sulla posizione di Zeman: “Ha in mano la squadra. Bisogna trovare la quadratura di una rosa che ha assoluto valore”.

Su Coulibaly il peggiore in campo oggi e sostituito da Zeman durante il primo tempo: “Non è entrato bene in campo e Zeman l’ha sostituito. Ha iniziato male e poteva finire peggio”.

Ora c’è il Palermo: “Non dobbiamo guardare la classifica. Dobbiamo ritrovare il vero Pescara, quello delle prime giornate perché il Pescara di oggi non mi è piaciuto”, riporta Tuttopescaracalcio.com.