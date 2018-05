Il presidente del Racing Victor Blanco ha parlato a Radio ElMundo del futuro attaccante dell'Inter Lautaro Martinez: "Andrò in Italia per parlare con l’Inter ma Lautaro è già venduto all’Inter, i contratti sono già firmati. Mancano solo le visite mediche. Non voglio generare false aspettative, dipenderà dalla volontà dell’Inter e del giocatore. Non dipende dal Racing. Andrò in Italia, lui diventerà dell’Inter dopo le visite mediche, avremo una chiacchierata amichevole con l’Inter, come è stata tutta la trattativa, ma non dipende da noi. Se l’Inter ci dirà di no, cercheremo delle soluzioni diverse per il futuro".