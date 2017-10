Il presidente del San Paolo Carlos Augusto Barros ha commentato i rumors che vogliono il trequartista classe '82 ex Milan Kakà di ritorno dopo la conclusione della sua esperienza in MLS con la maglia di Orlando City: "Non c'è stato nulla di concreto, ma è una possibilità. Ricardo è un giocatore legato a questa società e sarà sempre il benvenuto. Se ci saranno le condizioni, faremo di tutto per favorire il suo ritorno".