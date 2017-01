Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Duvan Zapata, attaccante colombiano in prestito dal Napoli: ''Per il Napoli ieri una battuta di arresto, ma anche la sconfitta di ieri della Roma fa riflettere, ogni partita ha una storia a sé. Non conosco le strategie del Napoli con Zapata, se fosse possibile trattenerlo noi saremo a disposizione, è un giocatore che può crescere ancora molto. Fofana? Non possiamo vendere tutti i giocatori al Napoli. A me piace molto anche De Paul, ieri mi è piaciuto anche Hallfredsson''.