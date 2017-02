"Sarebbe una catastrofe per il futuro della Roma non fare il nuovo stadio" diceva il presidente giallorosso Pallotta riguardo alle discussioni tra la società e il comune per la costruzione di un nuovo impianto, ora a fargli eco arriva pure l'Uefa. Ospite oggi nella sede della Figc per incontrare Tavecchio infatti, il presidente della federazione europea Aleksander Ceferin ha confermato la speranza che lo stadio venga realizzato nel quartiere Tor di Valle: "Ho letto molto sullo stadio della Roma, tutto quello che so l'ho appreso dai media e dunque non ho un'idea completa della vicenda. Non so se è il giusto posto per fare lo stadio e chi ne è responsabile, ma so che se non si costruisce sarà un disastro per la società e per tutto il Paese".



Un problema dunque non solo di Roma, ma du tutto il calcio italiano: "La mia unica preoccupazione per l'Italia riguarda le infrastrutture. Senza strutture non si riesce a sviluppare il calcio o organizzare competizioni importanti. Se l'Italia vuole competere con paesi come Spagna, Germania e Inghilterra ha bisogno di infrastrutture migliori. Mi auguro che questo problema venga risolto a breve con l'aiuto del Governo. Non importa il lavoro che hai fatto o quanto talento abbiano i calciatori: senza infrastrutture non si va avanti, e questo è un danno per l'Italia e di riflesso anche per Uefa e Fifa".



Sulla Superlega europea: "Per la Uefa è fuori discussione. Il sogno di qualificarsi in Champions ed Europa League deve rimanere reale per tutti. Sono convinto che anche i club sono dalla mia parte. In passato ci sono stati malintesi e una difficile comunicazione tra la Uefa e i club. Le competizioni devono rimanere aperte a tutti e dare la possibilità a tutti di qualificarsi. Se c'è qualcuno che parla molto di questa cosa chiedetevi se è anche qualcuno che decide su questa cosa".