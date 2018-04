Don Michele Barone, prete di Casapesenna, è finito al centro dell'inchiesta su riti esorcistici a sfondo sessuale. Grazie al lavoro svolto da Le Iene, don Barone è stato accusato di aver maltrattato e abusato sessualmente tre giovani donne, tra cui la piccola Giada, facendo credere loro di essere possedute dal demonio, tanto da sottoporle a riti di esorcismi non autorizzati. E nel processo a carico del prete è stato coinvolto anche Luciano Moggi.



MOGGI ASCOLTATO - L'ex direttore generale della Juventus è stato sentito come persona informata sui fatti al Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere. Moggi ha spiegato di aver conosciuto don Barone in occasione di alcuni pellegrinaggi e proprio per questo doveva al sacerdote una somma di denaro. L'ex dg bianconero, inoltre, è stato ascoltato dopo che il sacerdote aveva ammesso in un'intervista del 2012 la sua conoscenza e la sua frequentazione.



LE PAROLE DI MOGGI - Queste le parole di Luciano Moggi rilasciate ai magistrati e riportati nei verbali desecretati: "Erano soldi che gli dovevo per un pellegrinaggio. Io non avevo motivo di sospettare di don Michele Barone, lo credevo una persona degna di stima in quanto molto accreditato in Vaticano. Mi ero fidato perché avevo avuto modo di notare il rapporto personale con un prelato di tale calibro".