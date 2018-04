A margine della sconfitta contro l'Atalanta (l'Inter ha vinto il recupero e staccato i giallorossi), il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha ammesso la superiorità della squadra allenata da Vecchi. Queste le sue parole a Roma TV.



"Mi è sembrata la fotocopia della partita contro l’Inter e non siamo ancora all’altezza né dell'Inter né dell'Atalanta. Per larghi tratti forse abbiamo giocato meglio di loro, però poi devo considerare che abbiamo tirato pochissimo in porta, non riusciamo a concretizzare il volume di gioco creato".