La Juventus Primavera di Alessandro Dal Canto è scesa in campo oggi, dopo la sconfitta casalinga contro la Roma, per un'amichevole internazionale contro i pari età del Legia Varsavia. L'amichevole è finita 3-2 in favore del Legia , grazie al gol di Gesior e alla doppietta di Amos . Alla Juventus non bastano i gol di Kulenovic e Zanandrea . Questa la formazione iniziale bianconera.



JUVENTUS: Busti, Meneghini, Adamoli, Serrao, Morrone, Zanandrea, Morachioli, Capellini, Kulenovic, Montaperto, Merio