Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Una settimana importante con gol a raffica per Daniele Paolucci che oggi ci mostra come segnare con elastici e doppi passi, utilissimi con giocatori come Cristiano Ronaldo e Neymar. Come è andata? Scopritelo nel nuovo video di IcePrinsipe!