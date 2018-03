Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Una settimana fortemente condizionata dagli "infortuni" per Daniele Paolucci che oggi ci racconta una sfida combattutissima con Marcuzo nel torneo ESWC importantissimo per la qualifica al playoff dei Mondiali di Fifa. Una gara combattutissima ricca di gol, emozioni e calci di rigore: come è andata? Scopritelo nel nuovo video di IcePrinsipe!